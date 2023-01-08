24 yaşındaki futbolcu böylece bu sezon ligdeki 6. gol sevincini yaşadı. Başarılı futbolcunun Türkiye Kupası’nda da 1 golü bulunuyor.

Spor Toto Süper Lig’in 18. haftasında Galatasaray deplasmanda Fenerbahçe’yi 3-0 mağlup ederken, takımın ikinci golünü Kerem Aktürkoğlu attı. Maçın 78. dakikasında sahneye çıkan Kerem, Mauro Icardi’nin pasında ceza sahası içine sağ taraftan girip yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

Galatasaraylı futbolcu Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçe maçında attığı golle bu sezon ligdeki 6. golünü kaydetti.

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