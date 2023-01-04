Galatasaray’ın başarılı futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, MKE Ankaragücü maçıyla birlikte sarı-kırmızılı forma ile 100. resmi maçına çıktı.

Galatasaray’ın başarılı futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, MKE Ankaragücü maçıyla birlikte sarı-kırmızılı forma ile 100. resmi maçına çıktı.

Spor Toto Süper Lig’in 17. haftasında Galatasaray evinde Ankaragücü ile karşılaşırken, sarı-kırmızılılarda Kerem Aktürkoğlu için bu mücadele ayrı bir önemdeydi. Maça yedek başlayan Kerem, 71. dakikada Bafetimbi Gomis’in yerine oyuna dahil oldu.

24 yaşındaki futbolcu, böylece Galatasaray’daki 100. resmi karşılaşmasına çıktı. Sarı-kırmızılıların 2022-2021 sezonu öncesinde TFF 3. Lig ekiplerinden 24Erzincanspor’dan kadrosuna kattığı Aktürkoğlu, Galatasaray’da oynadığı 99 müsabakada rakip fileleri 99 kez havalandırdı.