Balıkesir’e bağlı Kepsut Belediyesi yazarlığı merak eden gençleri Eğitmen Yazar Gürkan Kap ile buluşturdu. Gençlerin yazma ve yazarlık merakına “7’den 70’e Yazarca Sohbetler” etkinliğiyle katkıda bulundu.

Kepsut Belediyesi çocuklar ve gençler için faaliyetlerini zenginleştiriyor. Kepsut Belediyesi, Kepsut Eren Bülbül Gençlik Merkezindeki faaliyetlerinde gençlerin eğitim ve sportif ihtiyaçlarına öncelik veriyor. Gençlik Merkezi ile ilçe gençlerine çeşitli imkânlar sunan Kepsut Belediyesi, ilçeden çıkabilecek yazar adaylarını güçlendirmek ve gençlerin kültürel yönelimlerini desteklemek için Çocuk Eğitim Akademisi ile işbirliği yaparak Eğitmen Yazar Gürkan Kap’ı ağırladı. Gençlerin yazarlık mesleğini tanımalarını sağlamak ve onların yazma eğilimini desteklemek üzerine yapılan etkinlikte bilgiler alan katılımcılar merak ettikleri sorulara cevap buldular.

Kap: “Eren Bülbül Gençlik Merkezi Kepsut’a değer katan bir merkez”

Ağırlıklı olarak Anadolu illerinde ve kırsal bölgelerde gönüllü çalışmalar da yürüten Eğitmen Yazar Gürkan Kap, kültürel çalışmalara olan desteği için Kepsut Belediyesine teşekkür etti. Ayrıca kurulan merkez ile ilgili düşüncelerini paylaşan yazar Kap “Çocuk Eğitim Akademisi sosyal girişim misyonu ile dezavantajlı bölgelere yönelik çalışmalar yürütüyor. Kırsal bölgelerdeki çalışmalarda gençler için neler yapılabileceğini gözlemliyorum. Kepsut Belediyesi gibi çocukların kültürel gelişimini önemseyen belediyeler ve millî eğitim müdürlükleri ile faaliyetler yaparak alternatif sosyal etkinlikler oluşturuyoruz. Kepsut Eren Bülbül Gençlik Merkezinin, Türkiye genelinde örnek alınması gereken, çocuklar ve gençler için güven teşkil eden bir sosyal merkez olduğunu düşünüyorum. Eren Bülbül Gençlik Merkezi, Kepsut ilçesine değer katan bir merkez. Üstelik sadece bugüne değil gençlere dokunarak geleceğe de değer katan bir merkez. Dilerim bu tarz gençlik merkezlerimiz daha da yaygınlaşır” dedi.