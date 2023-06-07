Kepez Spor’u 23 yıl önce 3’ncü ligden 2’nci lige çıkaran teknik heyet ve futbolcular, Hasan Doğan Stadyumunda final maçına hazırlanan Kepezspor’un futbolcularını ve teknik heyeti ziyaret ederek, başarı dileklerini ilettiler. Başkan Tütüncü, Kepezspor’un 23 yıl önceki kadrosunu 14 Haziran Çarşamba günü saat 19.00’da Eskişehir’de oynanacak maça davet etti.

Türkiye 3.Liğ 3.Grup finalisti Kepezspor’u, 23 yıl önce 3’ncü ligden 2’nci lige çıkaran teknik heyet ve futbolcular, final maçı öncesi takımı yalnız bırakmayarak, başarı dileklerinde bulundular. Hasan Doğan Stadyumu’ndaki vefa gününe Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Kepez Spor Onursal Başkanı Mustafa Yılmaz, Kepezspor AŞ. Futbol Kulübü Başkanı İsmail İltemir ve kırmızı beyazlı yöneticiler katıldı.

Bu özel günde konuşan Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, “23 yıl önce 3’ncü ligden 2’nci lige çıkmış takımımızla bugünkü takımımızı bir araya getirmek çok çok özel ve önemli. Bu Kepezspor’un geleneklerine ne kadar bağlı olduğunu gösteriyor. Ama bütün bunlarla beraber sizin varlığınız dünle bugün arasında çok güçlü bir köprü” dedi. Kepezspor’un müthiş bir mücadele verdiğini belirterek konuşmasına devam eden Başkan Tütüncü, “Bugüne kadar ortaya koyduğunuz muhteşem performans ve başarılarınız için hepinizi ayrı ayrı kutluyorum.” diye konuştu. Başkan Tütüncü, Kepezspor’un 23 yıl önceki kadrosunu 14 Haziran Çarşamba günü saat 19.00’da Eskişehir’de oynanacak maça davet etti. Öte yandan Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Kepezspor’un Onursal Başkanı Mustafa Yılmaz’a övgüler yağdırarak, “Takımın hem dünü, hem bugünü, hem de yarınlarısınız.” dedi.

Bizlere güç kattılar

Kepezspor’un Onursal Başkanı Mustafa Yılmaz da, “Kepezspor’u 23 sene önce 3’ncü ligden 2’nci lige çıkaran başta Sait Taş hocamız ve futbolcularının bu ziyaretinden dolayı memnuniyetimizi bildiriyoruz. Buraya gelerek bizlere çok büyük güç katmışlardır. Bir tarafa baktığımız zaman Kepezspor’u 23 sene önce 3’ncü ligden 2’nci lige çıkaran futbolcu kardeşlerimiz var. Diğer tarafta da bugün şampiyonluğa beş kalan hocamız, teknik heyetimiz ve futbolcu arkadaşlarımız var. Bugün sizlerin bu ziyareti hepimiz için çok çok değerli Kepezspor’un şampiyon olacağına inanıyorum” diye konuştu.

Kepezspor AŞ. Futbol Kulübü Başkanı İsmail İltemir’ de, “Bugün 23 yıl önce şampiyon olup 2.Liğe çıkan takımla beraberiz. Onlara bizlere o günkü gururu yaşattıkları için teşekkür ediyorum. Şimdide şu an mevcut futbolcularımızdan bu başarıları bekliyor ve şampiyonlukla taçlandırmalarını istiyoruz“dedi.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Kepez Spor Onursal Başkanı Mustafa Yılmaz, Kepezspor AŞ. Futbol Kulübü Başkanı İsmail İltemir ve kırmızı beyazlı yöneticiler, daha sonra Kepezspor Yönetim Kurulu Üyesi Mürsel Can’ın doğum gününü kutladılar.