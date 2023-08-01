Yeni sezon öncesi gözünü şampiyonluğa diken Kepezspor, 2 futbolcuyla daha sözleşme imzaladı.

Bu sezon Türkiye 3.Lig 1.Grupta yer alacak olan Kepezspor A.Ş Futbol Kulübü,son trnasferiyle kadrosuna yeni iki oyuncu daha kattı. Geçtiğimiz sezonu Alanya Kestelspor’da tamamlayan 25 yaşındaki Ali Berke Timurcioğlu ile 23 yaşındaki Yılmaz Basravi kendilerini Kırmızı-Beyazlı yapan imzayı attı. Her iki futbolcu da orta sahada görev yapıyor. İmza töreninde hazır bulunan Kepezspor Başkanı İsmail İltemir ve Takımın Basın Sözcüsü Mustafa Şahin, bu sezon adından söz ettiren bir takım oluşturduklarını dile getirdiler.