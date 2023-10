Geçtiğimiz hafta kendi saha ve seyircisi önünde İnegöl Kafkas maçını 2-0 kazanan Türkiye 3. Lig 1. Gruptaki Antalya’nın temsilcisi Kepezspor’da yüzler gülüyor.

İnegöl Kafkas maçı sonrasında büyük bir sevinç yaşayan Kepezspor’un Başkanı İsmail İltemir ve İkinci Başkan Mürsel Can, maçın bitiş düdüğü ile birlikte sevinçlerini kırmızı beyazlı takımın başarılı Teknik Patronu Çağdaş Çavuş ile paylaştı. Her iki Başkan İsmail İltemir ve Mürsel Can, "Güzel bir futbol ve net bir skorla İnegöl Kafkas maçını kazandığımız için çok mutluyuz. Teknik heyetimiz ve futbolcularımızı 90 dakika boyunca destekleyen büyük Kepezspor taraftarlarına teşekkür ediyoruz. Şimdi önümüzde hafta sonu oynayacağımız Karabük maçı var. İnşallah futbolcu kardeşlerimiz buradan da üç puanla dönecekler. Bizler ve camiamız onlara inanıyor ve güveniyoruz" diye konuştu.