Türkiye 3.Lig’in son finalisti Kepezspor, yeni sezon öncesi transferde atağa kalktı. Kırmızı-Beyazlılar dün dış transfer ve iç transferde birçok futbolcuya imza attırdı.

Geçtiğimiz sezon 2. Ligin kapısından dönen Kepezspor dün transferde atağa kalktı. Önce takımın başına Teknik Direktör Çağdaş Çavuş’u getiren Kırmızı Beyazlılar iç ve dış transferde adeta şov yaptı. Antalya’nın Kaplanları dış transferde Aksaray Belediyespor’un şampiyon olmasında büyük pay sahibi olan Hasan Gündoğdu ile anlaşırken, Orduspor’dan Sehat Velioğlu’da kendisini Kırmızı-Beyazlı yapan imzayı attı.

Kepezspor’da Kaptan Deniz Keskin, Kaleci İsmail Cengiz, Fikret Sevilgen, Serkan Özen ve Ozan Can Dursun ile yola devam dedi. Futbolculara tek tek imza attıran Başkan İsmail İltemir, Başkan Yardımcıları Mürsel Can ve Osman Gökşahin, "Geçtiğimiz sezon 2. Ligin kapasından döndük yeni sezonda güçlü bir kadro kuruyoruz, inşallah sezon sonunda Çağdaş hocamız ve futbolcularımız ile ipi göğüsleyerek şampiyon olmak istiyoruz. Transferimiz devam edecek. İnce eleyip sık dokuyoruz" diye konuştular.