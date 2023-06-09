İstanbul Beyoğlu Yeni Çarşıspor ile Eskişehir’de final maçına çıkacak olan Kepezspor’da futbolcular bir taraftan bu müsabakaya hazırlanırken, Kırmızı-Beyazlı Yönetim ise Eskişehir’e binlerce taraftarı götürmek için kolları sıvadı.

14 Haziran Çarşamba günü saat 19.00’da Eskişehir’de İstanbul Beyoğlu Yeni Çarşıspor ile final maçına çıkacaklarını belirten Kepezspor A.Ş Futbol Kulübü’nün Başkanı İsmail İltemir, " Sezonun final maçı, 23 yıl aradan sonra tekrar 2. Lig’in kapısına dayandık, artık son söz futbolcu kardeşlerimizin Bizler ve Antalya şehri onlara sonsuz derecede güveniyor. Çarşamba günü Eskişehir’de taraftarlarımızın da desteği ile sahadan 2 Lig’e çıkan taraf olacağız. Bütün Antalya’ya sesleniyoruz. Eskişehir’de bizleri yalnız bırakmayın" dedi.

Öte yandan 14 Haziran Çarşamba günü Eskişehir’de oynanacak olan final maçına Antalya’dan gidiş dönüş ücretsiz otobüsler kaldırılacak. Maça gitmek isteyen taraftarlar isimlerini yazdırmaları gerektiği belirtildi.