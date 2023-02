Türkiye 3. Lig 3. Grup lideri Kepezspor Futbol Kulübü A.Ş’de yeni yönetim kendi içerisinde görev dağılımını gerçekleştirdi.

Türkiye 3. Lig 3. Grup lideri Kepezspor Futbol Kulübü A.Ş’de yeni yönetim kendi içerisinde görev dağılımını gerçekleştirdi.

Kepezspor Futbol Kulübü A.Ş’de Başkan İsmail İlter Başkanlığında toplandı ve 16 kişilik yeni yönetim kadrosunda görev dağılımı yapıldı. Buna göre Kepezspor AŞ Başkanlığına İsmail İltemir, Başkan Yardımcısı ve Sponsorluk görevine Osman Gökşahin ile Mustafa Şahin, AS Başkan Abdurrahman İltemir, Mali İşler ve Muhasebe Sorumlusu AS Başkan Ramazan Temel, Taraftardan ve Güvenlik Sorumlusu Asbaşkan Ali Buğrul ile Mustafa Konur, Stadyumdan Sorumlu AS Başkan Hasan İltemir ile Mehmet Köroğlu, Sponsorluk ve Reklam AS Başkanlık görevlerini Yahya Şahin, Bayram Ali Çeltik, Mürsel Can ve Özgür Bucaklı yönetecek. Musa Kurt, İbrahim Kılınç ve Hasan Ozan Süzme ise yönetim kurulu üyesi olarak görev aldırlar.