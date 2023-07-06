Takım ve bireysel branşlara kendi altyapı sporcularıyla ilerleyen Kepez Belediyesi Spor Kulübü, yetenek taraması yaptığı yaz spor okullarını pazartesi günü başlatıyor.

Gelecek vadeden çocukları yetenek taramalarıyla altyapılarına yönlendiren Kepez Belediyesi Spor Kulübü, 4 binden fazla başvurunun yapıldığı yaz spor okullarında ilk dersleri pazartesi günü vermeye başlıyor. Yüzme, futbol, basketbol, voleybol, tenis, okçuluk, tekvando, güreş ve cimnastik dallarını kapsayan kurslarda, antrenörler yetenekli gördüklerini altyapı takımlarına davet ediyor. Bu takımlarda düzenli antrenman yapan çocuklar, kulübün lisanslı sporcuları olabiliyor.

Tesisler hazırlandı

Antalya’nın en yoğun katılımın gerçekleştiği Kepez’deki yaz spor kursları, Adnan Menderes Tam Olimpik Yüzme Havuzu, Turgut Özal Spor Salonu, Kepez Çok Amaçlı Spor Salonu ve kulüp binasında gerçekleştiriliyor. Bu sezon her branşın farklı günlerde katıldığı eğlenceli ve eğitici gezi rotalarının zenginleştirildiği kurslarda, formalar da yenilendi.

Hedef 5 bin kursiyer

Antrenör ve yönetim kurulu üyeleri son hazırlık değerlendirmesi yapan Kepez Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Hakan Çatal, bu yaz 5 bin öğrenci hedeflediklerini söyledi. Yardımcı antrenörlerden güvenliğe, tesislerin ihtiyaçlarından yenilenen programa kadar her teferruatı masaya yatıran Başkan Çatal, “Antalya’nın dört bir yanından gelen sporcu adaylarını ve velilerini memnun etmek için hassasiyet göstereceğiz” dedi.