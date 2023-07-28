ANTALYA (İHA) – Antalya’nın Kırmızı beyazlı ekibi Kepezspor, ‘Şampiyonluk yolunda senin de payın olsun’ diyerek bayrak kampanyası başlattı. Bayrak kampanyasının startını veren Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, “Kepezspor hepimizin” dedi.

Kepezspor, ‘Şampiyonluk yolunda senin de payın olsun’ sloganıyla bayrak kampanyası başlattı. Kampanyanın startını Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü verdi. Kepezspor Başkanı İsmail İltemir, Kepezspor Kulüp Başkan Yardımcısı Mürsel Can, Kepezspor Teknik Direktörü Çağdaş Çavuş, Kepezspor yönetimi ve futbolcuların katılımıyla kampanyanın tanıtımı yapıldı. Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren Kepezspor Başkanı İsmail İltemir,“2023-2024 sezonumuz Antalya için Kepezimiz için hayırlı uğurlu olsun. Bu yıl birçok başarıya imza atacağımızı düşünüyorum. Daha güçlü olmak için bugün bayrak kampanyası başlatıyoruz. Vatandaşlarımızdan destek bekliyoruz” dedi.

“Bu kampanya çok önemli bir adım”

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü de, bir araya geliş sebeplerinin Kepezsporluluk bilincini bütün hemşehrilerle paylaşma noktasında farklı bir bilinci ortaya çıkarmanın ilk adımı olduğunu söyledi. Şehrin sahiplendiği bir takımın farklı bir şekilde geleceğe yürüdüğünü belirten Başkan Tütüncü, “Bu sebepten dolayı bugün taraftarlık bilincini, aidiyet bilincini bütün hemşehrilerimizle paylaşma konusunda önemli bir başlangıcı gerçekleştiriyoruz. Bu anlamda bu kampanya çok önemli bir adım” dedi.

“Gençlerimiz için rol model”

Kepezspor’un kurulduğundan bu yana çok önemli başarılar elde ettiğine değinen Başkan Tütüncü, “Biz Kepezspor’un bütün faaliyetlerini çok önemsiyoruz. Belediye olarak en temel amacımız halka ve özelliklede gençlere spor yaptırmak. Halka ve gençlere spor yaptıran bir belediyenin lokomotif bir ekibinin olması gerekir düşüncesiyle futbolunda içinde bulunmuş olduğu bu popüler durumdan kaynaklı olarak önemli bir lokomotif olduğunu ifade etmeliyiz. Futbol A takımızın başarıdan başarıya koşuyor olması gençlerimiz içinde çok önemli bir rol model Hem kentimizin tanıtımı, hem de belediyenin sportif faaliyetleri bakımından esas amacı olan halka, çocuklara, gençlere spor yaptırma bakımından futbol takımızın çok çok başarılı olması gerekiyor. Biz bu başarıları elde ederken de biz hep beraber şehir olarak takıma sahip çıkmalıyız. Sezon başları bu iş için çok önemli bir fırsat Bugünde Kepezspor’a destek mahiyetinde bir bayrak kampanyasının başlangıcı gerçekleşiyor. Herkesin çorbada tuzu bulunması, herkesin takıma aidiyetini göstereceği bir alanın oluşması bakımından bu kampanyanın çok yerinde olduğunu düşünüyorum. Arkadaşlarımız bu bayrak kampanyasıyla Kepezspor sevgisini, ilgisini, farkındalığını bayrak bayrak şehrin her noktasına taşıyacaklar. Ben bu kampanyaya destek verecek olan bütün herkese teşekkür ediyorum. 2023-2024 sezonunun Kepez futbol olarak çok daha farklı bir şekilde değerlendirileceğine inanıyorum. İnşallah takımımız önemli bir başarı elde edecek. Başarıların kalıcı olması başarımız kadar önemli” diye konuştu.

Kepezspor bizim”

“Kepez spor bizim” diyerek sözlerine devam eden Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, “Kepezspor şehrimizin de önemli alt yapı kulüplerinden birisi olacak. Gönlümüzden geçen; ülke çapında alt yapıda büyük büyük potansiyeller elde etmiş bir kulüp olma yolunda ilerleyelim istiyorum. 120 binden fazla gencimiz var. Bu çok büyük bir zenginlik, böylesi bir genç nüfusa sahip olmak. Bu genç nüfus içinde spora ilgi duyan var. Keşfedilmeye bekleyen genç yetenekler var. Bu genç yetenekleri spor dünyasına kazandırmak bizim en önemli hedefimiz. İşte bu hedefi gerçekleştirecek olanda Kepezspor Kulübü Kepezspor futbol takımı bu anlamda çok önemli bir fonksiyonu üstleniyor. Bugün Kepezspor’a destek vermek, bu ideallere, bu ülkülere destek vermek anlamında da çok kıymetli” dedi. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü sözlerini tamamlarken Kepezspor AŞ. Başkanı İsmail İltemir ve Kepez Spor Kulüp Başkanı Hakan Çatal’a da teşekkür etti. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü açıklamalarının ardından gazetecilerin sorularını cevapladı. Bir gazetecinin yeni sezondaki beklentisini sorması üzerine Başkan Tütüncü, “Kepez spor’un geçen sezon ve bir önceki dönemde ortaya koyduğu başarı önemli bir başarıydı. Bu başarıyı tebrik etmek gerekiyor. Final oynamak bu takımı buraya getirmek çok kolay bir iş değildi. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Kepezspor’da 30 yılı geride bırakmak kolay bir şey değil. Her sezon yeni heyecanlarla başlar. Biz bu sezonu da iyi bir noktada tamamlama arzusundayız” diye konuştu.

“Bayrak kampanyasını çok önemsiyorum”

Bayrak kampanyası hakkındaki bir soru üzerine de; “Ben bu bayrak kampanyasını çok önemsiyorum. Bir takım ile şehir arasında güçlü bir duygusal bağ kurulmalı ki o bağ takımları var etsin, geleceğe güçlü bir şekilde taşısın. Takımlar şehrin ayrılmaz bir unsuru olarak geleceğe yürüsün. En önemli hedefimiz; Kepezpor’u Antalya’nın bir markası olarak tanımlamak durumundayız. Bugün Antalyaspor bu kentin ortak değeri ise bizde Kepezspor’u kurumsallaşmış ve söylediğim ilkeler etrafında hedeflerini net bir şekilde belirlemiş, hedeflerine odaklanmış bir kulüp olarak şehre tanıtmak ve şehrin önemli bir markası haline getirme durumundayız” dedi.