Kepezspor Serik’te İsmail Ogan Stadyumu’nda Pazar günü oynadığı Akhisarspor maçını 4-0 kazandı. Aksaray Belediyespor’un Bursa Yıldırımspor ile 1-1 berabere kalmasıyla ligin bitimine 2 hafta kala puan farkı 1 düştü.

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Türkiye 3.Lig 3.Grup’taki Kepezspor’da büyük sevinç yaşanıyor. Pazar günü Serik İsmail Ogan Stadyumu’nda Akhisarspor ile karşılaşan ve rakibini 51 ve 89 dakikalarda Ali Sinan, 88 dakikada Berkay, 90+5’de Fehmi’nin penaltıdan attığı goller ile 4-0 kazanan kırmızı beyazlılarda maç sonrası gerek saha içerisinde gerekse soyunma odasında büyük sevinç yaşandı. Lider Aksaray Belediyespor’un dün kendi saha ve seyircisi önünde Bursa Yıldırımspor ile 1-1 berabere kalmasıyla bu sevinç ikiye katlandı ve puan farkı 1 düştü. Ligin bitimine son iki hafta kala Aksaray Belediyespor ligin güçlü ekiplerinden Erbaaspor ile deplasmanda son hafta ise kendi sahasında Efeler ile karşılaşacak. Kepezspor bu hafta ligi maç yapmadan hanesine 3 puan yazdıracak ve ligin son haftasında Kırmızı-Beyazlılar kendi saha ve seyircisi önünde Bursa Yıldırımspor’u konuk edecek.