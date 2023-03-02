TFF 3.Lig 3. Grup’ta lider durumda bulunan Kepezspor, hafta sonu deplasmanda karşılaşacağı İstanbul Beyoğlu Yeni Çarşı maçının hazırlıklarını sürdürdü.

TFF 3.Lig 3. Grup’ta lider durumda bulunan Kepezspor, hafta sonu deplasmanda karşılaşacağı İstanbul Beyoğlu Yeni Çarşı maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik Direktör Şakir Filiz yönetimde gerçekleştirilen antrenmada, kondisyon ve taktik çalışmasıyla devam etti.

Antrenman öncesinde açıklamalarda bulunan Teknik Direktör ŞakirFiliz, kulüp olarak zorlu bir süreçten geçtiklerini belirterek, "Önümüzde zorlu bir süreç var, kulüp olarak kenetlendik cumartesi günü deplasmandan istediğimiz sonucu alacak güçteyiz” diye konuştu.

Kepezspor yarın yarın havayolu ile İstanbul’a gidecek.