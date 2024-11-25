Kuşak terfi sınavını geçen Kepez Belediyespor Kulübü’nün tekvandocuları, düzenlenen törenle yeni kuşaklarını almanın sevincini yaşadı.

Kepez Belediyespor Kulübü’nün tekvandocuları, düzenlenen törenle yeni kuşaklarını almanın sevincini yaşadı. Turgut Özal Spor Salonu’nda düzenlenen törende, çeşitli kuşaklardaki 60 tekvandocu ile aileleri bir araya geldi. Genç sporcuların heyecanına ortak olan Kepez Belediye Başkanvekilleri Selçuk Koçnebioğulları, zeki çevik ve aynı zamanda ahlaklı sporcuların yetişmesi için çalışacaklarını söyledi. Atatürk’ün sözleriyle hareket ettiklerini belirten Koçnebioğulları, “Burada 24 saat çalışan kulüp başkanımız Akçay’a ayrıca teşekkür ediyorum. Ne kadar çok spor yapan çocuk olursa, o kadar çok kendimizi geliştirdiğimize inanıyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından sporculara kuşak ve diplomaları verildi. Çocuklarını tebrik eden aileler, bu anı ölümsüzleştirmek için bolca fotoğraf çektirdi. Tören, tüm katılımcıların toplu fotoğraf çekinmesinin ardından sona erdi.