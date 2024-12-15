Kepez’in tekvandocuları, Antalya Gençler Okullararsı Tekvando Şampiyonası’ndan altın madalya kazanmak için neryo ve tolyo çalışıyor.

Kepez Belediyespor Kulübü Tekvando Takımı’nın 3’ü kız 6 sporcusu, Antalya Gençler Okullararsı Tekvando Şampiyonası’ndan altın madalya alıp üst şampiyonalarına katılmak için özel antrenman yapıyor. Turgut Özal Spor Salonu’nda haftada 6 gün 2’şer saat bir araya gelen sporcular, hakemlerin en fazla puan verdiği neryo ve tolyo vuruş tekniklerini geliştirmeye odaklandı. Bu vuruşları yapmak için sıçrama hareketlerine yoğunlaşan tekvandocular, üst üste çalışarak kas hafızasını oluşturmaya çalışıyor. Her sıkletten sadece altın madalya alanların önce bölge ardından ise Türkiye şampiyonalarına katılma hakkı tanıyan federasyon, kuvvet ve kondisyona da önem veriyor.