Kepez Belediyespor Kulübü Kadın Takımı, U21 Kadınlar Türkiye Şampiyonası’nda çeyrek final oynadı.

Yeni yılda Kepez çatısı altında ikinci sezonuna başlayacak takım, Kayseri Erciyes’te düzenlenen şampiyonanın ilk gününde rakiplerini eleyerek gruptan çıktı. Ertesi gün düzenlenen final maçlarında şampiyon takım ile eşleşen Kepezliler, yenilince çeyrek finalde prestij maçı yaptı. Şampiyonayı 7. tamamlayan Kepezliler, U18 kadrosuyla kendini lig öncesi test etmiş oldu. Bir anlamda lig provası yaptıklarını belirten Antrenör Meryem Şavk, hazırlıklarının sürdüğünü söyledi.