Kepez Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı öncesi fırın, pastane, tatlı imalatı ve satışı yapan iş yerlerine yönelik denetimlerini arttırdı.

Kurban Bayramına sayılı günler kala Kepez Belediyesi, gıda üretimi ve satışı yapan iş yerlerindeki denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Kepez Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, her bayram öncesinde olduğu gibi Kurban Bayramı öncesinde de fırın, pastane, tatlı imalatı ve satışı yapan iş yerlerine yönelik denetimleri artırdı. Zabıta ekipleri, özellikle vatandaşların geleneksel bayram ikramı olan tatlı ve şeker ile unlu mamul imalathane ve satış noktalarında denetim yaptı. Denetimlerde; temizlik ve hijyen kuralları, personelin kişisel bakımı, ürünlerin son kullanım tarihleri, gramaj ve saklama koşullarına bakıldı. Kurallara uymayan işyerlerine gerekli uyarılar yapılırken, müşteri memnuniyetini ön planda tutan işletmelere de teşekkür edildi.