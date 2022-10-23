Antalya Kepez Belediyesi’nin çevre temizliğine dikkat çekmek amacıyla çok sevilen şarkı sözlerini mizah diliyle süslediği çöp toplama araçları görenlerin yüzlerini güldürdü

Antalya Kepez Belediyesi’nin çevre temizliğine dikkat çekmek amacıyla çok sevilen şarkı sözlerini mizah diliyle süslediği çöp toplama araçları görenlerin yüzlerini güldürdü

Kepez Belediyesi, geçmişten günümüze okuyanı güldüren, güldürürken de düşündüren araba yazıları geleneği ile çevre temizliğine dikkat çekti. Kepez Belediyesi, Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne ait çöp toplama araçlarını çok sevilen şarkı sözlerini mizah diliyle birleştirerek, bakanların yüzlerini gülümseten sözlerle süsledi. Çevre temizliğine toplumsal mesaj vermek amacıyla Müslüm Gürses’in çok sevilen Hangimiz sevmedik; Hangimiz temizlemedik çılgınlar gibi’, Demir Demirkan’ın Aşktan Öte; Var mı temizlikten öte varsa sen söyle, İbrahim Tatlıses’in Yalnızım; O eski çöplerden eser yok şimdi, İkiye On Kala Bakkala Diye Çıkıp Sana Gelesim Var; Bakkala diye çıkıp bütün çöpleri toplayasım var, Hakan Taşıyan Beyaz Gülüm; Sana gelmediğim gün çöpe gittiğim gündür olarak uyarlandı.