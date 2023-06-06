Kepez Belediyesi’nin yaz spor okulları kayıtlarının başladığını bildiren Kepez Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Hakan Çatal, “Geleceğimizin teminatı çocuklarımıza her yıl olduğu gibi spor yapabilecekleri verimli, kaliteli bir yaz tatili yaşatmak istiyoruz” dedi.

Çocuk ve gençlerin spor yaparak ve bununla beraber etkinliklerle verimli bir yaz tatili geçirmesini hedefleyen Kepez Belediyesi’nin yaz spor okullarının kayıtları başladı. Bu sezon 5 bin öğrencinin katılmasını bekleyen kulüp, hazırlıklarını tamamladı. İlgili branş antrenörleri ve yönetim kurulu üyeleri ile birlikte bilgilendirme toplantısı düzenleyen Kepez Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Hakan Çatal, çocukların yaz tatili sonrası okullarına daha enerjik dönmelerini hedeflediklerini söyledi. Antrenörlerden bu anlamda özel motivasyon talep eden Çatal, “Geleceğimizin teminatı çocuklarımıza verimli, kaliteli bir yaz tatili yaşatmak istiyoruz” dedi.

Kepez Belediyesi’nin Yaz Spor Okulları bu yıl yüzme, futbol, basketbol, voleybol, tenis, okçuluk, tekvando, güreş ve jimnastik olmak üzere 9 branşta düzenlenecek. Kepez Belediyesi Spor Kulübü bu yıl öğrencilerine her branş için birbirinden renkli ve farklı formalar sunacak. Kepez Belediyesi’nin Yaz Spor Okulları için vatandaşlar iletişim hattından gerekli bilgilere ulaşabilecekler.