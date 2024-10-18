Antalya’da Kepez Belediyespor Kulübü Voleybol Takımı, kadrosuna 3 oyuncu dahil etti.

Kadın Voleybol 2. Lig takımlarından Kepez Belediyespor, Kepez’de yetişen Şevval Budama ve Zeynep Ceylin Gümüşay ile 2 sezon önce kiralık olarak oynayan İrem Su Yıldız’ı kiralık olarak kadrosuna kattı. Yeni transferler yarın saat 15.00’te Turgut Özal Spor Salonu’nda oynanacak 07Mega Spor karşılaşmasında forma giyecek.

Ellerindeki oyuncu potansiyeliyle ligi ilk 4’te bitirme ihtimali olduğunu belirten Antrenör Koray Turgut, "Önümüzdeki 4 maç kazanmamız gereken hedef karşılaşmalar. Cumartesi günü Kepezlileri takımımızı desteklemeye davet ediyoruz" dedi.