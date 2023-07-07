Kepez Belediyesi, yaz tatilini verimli değerlendirmek isteyen çocuklar için 10-14 Temmuz tarihleri arasında Antalya Bilim Merkezi’nde ‘Tematik Bilim Kampı’ düzenliyor.

Kepez Belediyesi, çocuklara bilimle iç içe nitelikli zaman geçirebilecekleri keyifli bir yaz tatili hazırladı. Bilimsel ve atölye çalışmaları ile yaz aylarında çocuklara kapılarını aralayan Antalya Bilim Merkezi, sürprizlerle dolu farklı temalarla etkinliklere hazırlanıyor. Tematik Bilim kampıyla, Antalya Bilim Merkezi çocuklara merak ettiren, araştıran, uygulayan ve sonuç alan bir eğitim modeli sunuyor. Bu çerçevede ahşap tasarım atölyesi, robotik kodlama atölyesi, matematik atölyesi, biyoloji atölyesi, fen bilimleri atölyesi, STEM Atölyesi ve astronomi atölyesi olmak üzere 7 farklı temada birbirinden eğlenceli ve öğretici atölye çalışmaları Antalya Bilim Merkezinde 10 - 14 Temmuzda başlıyor. Kampa 7-14 yaş aralığındaki tüm çocuklar başvuru yapabilirken sınırlı sayıda kontenjan bulunuyor. Antalya Bilim Merkezi’nin 10 - 14 Temmuz tarihlerinde düzenlendiği ‘Tematik Bilim Kampına’ katılmak isteyen çocuklar www.antalyabilimmerkezi.com adresinden veya 0(242) 314 10 10 numaralı telefon hattından gerekli bilgilere ulaşabileceği bildirildi.