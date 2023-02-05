Kepez Belediyesi Spor Kulübü’nün U17 Su Topu Takımı, Konya’daki elemeleri geçerek yarı finallere kalmayı başardı.

Kepez Belediyesi Spor Kulübü’nün U17 Su Topu Takımı, Konya’daki elemeleri geçerek yarı finallere kalmayı başardı.

Antalya’nın tek su topu takımı olan Kepez Belediyesi Spor Kulübü’nün U17 Su Topu Takımı, Konya’daki Türkiye Şampiyonası 1. Devre Müsabakalarını geçerek yarı finallere kalmayı başardı. Tamamı kulübün kendi altyapısından yetişen sporculardan oluşan takım, 1. Bölge B Grubu’ndaki mücadelelerinin sonunda istediği sonucu elde etti. Mart ortasında başlayacak yarı finallere hazırlanan takım, ilk 2’ye kalması durumunda Türkiye Şampiyonası finallerine adını yazdıracak.

Hedef ilk 2’ye kalmak

Adnan Menderes Tam Olimpik Yüzme Havuzu’nda 5 yılda yetişen su topçuları, antrenmanlarını burada sürdürüyor. Yarı finallerin kendi havuzlarında yapılması için başvuru hazırlığında olduklarını belirten Antrenör Selda Akyol Ulutürk, “Havuzların kapatıldığı pandemi sonrasında hızla toparlanarak liglere katılacak seviyeye geldik. Hedefimiz su topunda kulübümüzün müzesine kupa getirmek. İlk hedefimiz yarı finallerde ilk 2’ye kalmak olacak" diye konuştu.