Kepez Belediyesi’nin Antalya Çocuk ve Gençlik Senfoni Orkestrası, Cumhuriyet’in 101. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Erdem Bayazıt Kültür Merkezi’nde konser verdi. Her yaştan 65 yetenekli öğrencinin sahne aldığı konser, yoğun ilgi gördü.

Kepez Belediyesi, Cumhuriyet etkinliklerinin finalini Antalya Çocuk ve Gençlik Senfoni Orkestrası Konseri ile taçlandırdı. Şef Engin Beslek yönetimindeki orkestra, her yaştan 65 yetenekli öğrenciyi sahneye taşıdı. Erdem Bayazıt Kültür Merkezi’ndeki konserde, klasik müzik ve Türk müziğinden birçok eser müzikseverlere sunuldu. Özellikle genç yeteneklerin sahne performansı ve müzikal yetenekleri dinleyicilere keyifli anlar yaşattı.

Hem geleneksel Türk müziği eserleri hem de klasik müzik repertuvarından seçmeler, dinleyicilere farklı bir müzikal zenginlik sundu. Sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği Cumhuriyet Konseri’ne, Kepez Belediye Başkan Yardımcısı Evrim Yalçın, meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kepez’de Cumhuriyet Bayramı’nın çeşitli etkinliklerle kutlandığına değinen Başkan Yardımcısı Yalçın, “Cumhuriyetimizin 101. yılını ilçemizin dört bir yanında 7’den 70’e hep beraber kutladık. Cumhuriyet Bayramı coşkusunu birlikte yaşadık” diyerek konsere emeği geçen genç yeteneklere, Orkestra Şefi Engin Beslek’e ve yoğun ilgi gösteren katılımcılara teşekkür etti.