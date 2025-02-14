Kepez Belediyespor Kulübü Güreş Takımı, Antalya Kulüplü Yıldızlar Güreş Şampiyonası’ndan 3 altın, 1 gümüş ve 3 bronz madalya kazandı.

Döşemealtı Spor Salonu’nda yapılan şampiyonada Kepez’i temsil eden sporcular, ağırlık kategorilerinde 1. gelerek Türkiye Şampiyonası’na katılmak amacıyla mindere çıktı. Süleyman Aydemir, Ege Öcal ve Mevlüt Çelik altın madalya kazanarak önce bölgesel grup maçlarına hak kazandı. Ardından başarılı olmalarıyla Türkiye Şampiyonası’na katılma hedeflerine ulaştı. Takım sporcularından Mehmet Barış Özen gümüş madalya, Burak Yıldırım, Ali Namal ve Süleyman Asıl Efe Özkan bronz madalya elde etti. Altyapı sporcularını olabildiğince fazla müsabakaya çıkartmak istediklerini belirten antrenör Meral Kaya, "Milli sporcular yetiştirme hedefiyle yaptığımız çalışmalarımızın en büyük destekçisi olan Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz’e teşekkür ediyoruz" dedi.