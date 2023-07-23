Kepez Belediyesi Spor Kulübü’nün okçuluk öğrencileri, Antalya Okçular Tekkesi’nde geleneksel okçuluğu öğrendi.

Okçuluk eğitimi alan Kepez Belediyesi Spor Kulübü’nün öğrencileri, Antalya Okçular Tekkesi’nde geleneksel okçulukla tanıştı. Akdeniz Üniversitesi Stadı bünyesindeki tekkeye giden Kepezli okçular, Geleneksel Türk Okçuluğu Eğitmeni Sudenaz Kapucu’dan duruş, tutuş, mandallama tekniği, nişan alma ve atışı öğrendi. Kavak ağacından tahta oklar ile puta denilen hedeflere atış yaptıran Kapucu, “Önce çocuk yayı ile atış yaptırdık. Devam edip kendisi geliştirenlere sırasıyla şehzade, paşa ve sultan yayları veriyoruz. Çocukların çekiş gücüne göre yaylar değişiyor” dedi.

Yayla bütünleşiyorlar

Modern okçuluk öğrettiği sporcularına geleneksel okçuluğu tatmalarını istediğini belirten Kepez Belediyesi Spor Kulübü Okçuluk Eğitmeni İleyda Keleştemur, “Öğrencilerim geleneksel okçuluğu ve atış tekniklerini öğrensin istedim. Burada nişangahsız, ok koyma yeri olmadan deneyimle atış yapılıyor. Yayla bütünleşerek sporu icra ediyorlar. Bizim öğrettiğimiz ise modern ve gelişen okçuluk” diye konuştu.