ANTALYA (İHA) – Antalya Kepez Belediyesi’nin her yıl geleneksel hale getirdiği yaz akşamlarının vazgeçilmez etkinliklerinin yapıldığı Dokumapark’taki Nostaljik Yeşilçam Sokağı açıldı. Mavi beyaz Akdeniz Köyü’nün içinde birçok etkinlik ve Açık Hava Yeşilçam Günleri Antalyalıları bekliyor.

Kepez’de nostaljik günler başladı. Kepez Belediyesi, her yıl geleneksel hale getirdiği yaz akşamlarının vazgeçilmez etkinliklerinin yapıldığı Dokumapark’taki Nostaljik Yeşilçam Sokağı açıldı. Açılışa AK Parti Antalya Milletvekili Mustafa Köse, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, meclis üyeleri, muhtarlar ve vatanadaşlar katıldı. Açılıs konuşmasını gerçekleştiren Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, etkinlik çerçevesinde mavi beyaz akdeniz köyü meydane getirdiklerini ve etkinliğin 3 Eylül’e kadar açık olduğunu bildirdi. Antalyalıları yaz akşamlarında Nostaljik Yeşilçam Sokağı’na davet eden Başkan Tütüncü, “Çıkın çıkın gelin. Bu sıcak yaz akşamlarında kalplerimiz, gönüllerimiz daha çok birbirine yakınlaşsın. Etkinliklerde birbirinden değerli sanatçılarımız yer alacak” dedi. AK Parti Antalya Milletvekili Mustafa Köse, bu gibi etkinliklerin kendilerini geçmişe götürdüğünü söyledi. “Erkin Korayı dinleyince gençliğimize ve çocukluğuma gidiyoruz.” diyerek sözlerini sürdüren Milletvekili Köse, “Erol Evgin’i hatırlıyoruz. Sezen Aksu’yu hatırlıyoruz. Nilüferi hatırlıyoruz. Ogünleri yeniden yad ediyoruz. Nostaljik Yeşilçam Sokağı ile birlikte bizi o günlere götüren Kepez Belediye Başkanımız Hakan Tütüncü’ye ve teşrif ederek burayı şereflendiren sizlere çok teşekkür ederim. Herkese 3 Eylül tarihine kadar iyi eğlenceler diliyorum” diye konuştu. Açılışın ardından ev sahibi Başkan Tütüncü ve misafirler Nostaljik Yeşilçam Sokağı’nı gezdi.

Antalya Klasik Otomobiller Kulübünün de renk kattığı, Mavi beyaz Akdeniz Köyü’nün içinde birçok güzel etkinlik ve Açık Hava Yeşilçam Günleri, 3 Eylül’e kadar Antalyalıları bekliyor.