Kepez Belediyesi’nin ilçenin 5 ayrı noktasında bulunan Nasreddin Hoca Kreş ve Gündüz Bakım Evlerinde mezuniyet sevinci yaşanıyor.

Antalya’nın en çok talep gören Nasreddin Hoca Kreş ve Gündüz Bakım Evleri, 2022-2023 yılı eğitim ve öğretim dönemini tamamlayan öğrenciler için mezuniyet töreni düzenledi. Yoğunluk nedeniyle Ahatlı, Erenköy, Sakarya ve Özgürlük şubelerinin mezuniyet töreni farklı gün ve saatlerde Erdem Bayazıt Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü’de törene katılarak çocukların ve ailelerinin bu mutlu gününe ortak oldu. Nasreddin Hoca Kreş ve Gündüz Bakım Evlerinin 2023 mezuniyet töreninde konuşan Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, bugünün sevinç ve iftihar günü olduğunu söyledi.

“Sevinç ve iftihar günü”

Bir anne ve bir baba için hayatlarının en anlamlı günlerinden birisinin evlatlarının mezuniyet günlerini görmek ve o atmosferi yaşamak olduğunu belirten Başkan Tütüncü, “Bugün her birinizin içinde bulunduğu hisleri duyguları bende buralarda defalarca yaşadım. Bugün sizlerin sevincine, iftiharına ortak olmaya geldim. Rabbim sizlere ve evlatlarınıza güzel bir gelecek nasip etsin. Evlatlarımız yarın geriye dönüp baktıklarında anne ve babalarıyla gurur duysunlar. Anne ve babalarda evlatlarıyla övünsün. Evlatlarımız övüncümüz olsun” dedi.

“Nitelikli bir eğitim kurumu “

Nasrettin Hoca Kreşlerinin günden güne geliştiğini ve çok nitelikli bir eğitim kurumu olduğunu vurgulayan Tütüncü, “Eğitim kurumlarımızın bugün çok tercih edilen bir kurum olmasından dolayı iftihar ediyorum. Çocuklarımıza büyük emekleri geçen, çalışmalarıyla kurumlarımızın niteliğini artıran kıymetli öğretmenlerimize çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Başkan Tütüncü’nün konuşmasının ardından kreş sorumluları ve öğretmenlerle beraber öğrencilere mezuniyet belgeleri takdim edildi. Mezuniyet andını hep bir ağızdan okuyan öğrenciler, keplerini havaya fırlattı.

Kepez Belediyesi’nin Nasreddin Hoca Kreş ve Gündüz Bakım Evlerinin Teomanpaşa Şubesi’nin mezuniyet töreni 15 Haziran Perşembe günü saat 18.00’da Erdem Bayazıt Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek.