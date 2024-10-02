Antalya’da Kepez Belediyesi’nin Mobil Sağlık Merkezi, 1-31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık ayında mahalleleri tek tek gezerek, ilçe sakinlerine ücretsiz kanser tarama hizmeti sunuyor.

Kepez’in Mobil Sağlık Merkezi, Meme Kanseri Bilinçlendirme ve Farkındalık ayında ilçenin dört bir tarafında kanser tarama hizmeti gerçekleştiriyor. 1-31 Ekim tarihlerindeki farkındalık ayında, meme kanseri taramasına Karşıyaka Mahallesi’nden başlayan Mobil Sağlık Merkezi, Çankaya Mahalle muhtarlığı önünde sağlık hizmetlerini sürdürüyor.

Mobil Sağlık Merkezi, 3 Ekim Perşembe günü Çamlıbel Mahallesi, 4 Ekim Cuma günü ise Santral Mahallesi sakinlerine kanser taraması hizmetini ulaştıracak. Mobil sağlık merkezinde, bir ay boyunca farkındalık ayı dolayısıyla sadece meme kanserine karşı mamografi çekimleri yapılıyor.

Mobil Sağlık Merkezi taramaları

Kepez Belediyesi Mobil Sağlık Merkezi, 31 Ekim tarihinden sonra yine rahim ağzı ve bağırsak kanseri taramalarını sürdürecek. Meme kanseri 40 ile 69 yaş, rahim ağzı kanseri 30 ile 65 yaş, bağırsak kanseri ise 50 ile 70 yaş aralığı kadınlarda araştırılıyor. Mobil sağlık merkezinde, meme kanseri taraması için mamografi çekimi, rahim ağzı kanseri taraması için smear ve HPV DNA testi, bağırsak kanseri taraması için gaitada gizli kan testi gerçekleştiriliyor. Tarama sonunda mamografi sonuçları Ulusal Tarama Mamografi Raporlama Merkezi’ne, rahim ağzı ile bağırsak kanseri tarama sonuçları Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Kanser Daire Başkanlığı Ulusal HPV Laboratuarı’na gönderiliyor. Tarama sonucunda risk grubuna girdiği tespit edilen hastalar, Sağlık Bakanlığının imkânlarıyla tedavi altına alınıyor.