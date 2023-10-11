Kepez Belediyesi’nin gezici kanser ve göz tarama hizmeti veren Mobil Sağlık Merkezi ile çocuk ve gençlere bilim taşıyan Bilim ve Teknoloji Tırı, Korkuteli’nde hizmet veriyor.

Kepez’in Mobil Sağlık Merkezi ile Bilim ve Teknoloji Tırı’nın ilçe ilçe devam eden hizmet turunun bu seferki durağı Korkuteli ilçesi oldu. Kepez Belediyesi, Korkuteli Şehitler Anıtı Meydanı’nda iki gün boyunca ilçe sakinlerini ücretsiz kanser ve göz tarama hizmetleri, Bilim ve Teknoloji Tırı ile de çocuk ve gençleri bilimle buluşturacak. Mobil Sağlık Merkezi ile gerçekleştirilen sağlık hizmetleri ile kanser taramaları, meme (40-69 yaş aralığında), rahim ağzı (30-65 yaş aralığında) ve bağırsak kanseri (50-70 yaş aralığında) gibi ciddi sağlık sorunlarını erken teşhis etmeyi amaçlıyor.

Mobil sağlık merkezi

Kepez’in Mobil Sağlık Merkezi, özellikle yaşam kalitesi açısından oldukça büyük bir öneme sahip olan göz sağlında sorun yaşayan vatandaşlarımızın göz numara ölçümü ve göz tansiyonu taramasını da gerçekleştiriyor. Gözlerdeki olası hastalıkları erken teşhis etmeyi ve yaşam kalitesini arttırmayı amaçlayan Mobil Sağlık Merkezi, Korkuteli ilçesindeki sakinlere sağlık hizmetlerine kolay erişim sağlayarak, sağlık bilincini artırmayı ve sağlık sorunlarının erken teşhis edilmesine olanak sunuyor. Kepez Belediyesi’nin sağlık alanındaki önemli çalışmalarından birini temsil eden Mobil Sağlık Merkezi il ve ilçe sakinlerine erken teşhis ve sağlıklı bir yaşam sürdürme konusunda büyük bir rol oynuyor. Antalya’nın dört bir tarafını gezerek kanser ve göz tarama hizmeti veren Mobil Sağlık Merkezi, önümüzdeki günlerde de sağlık hizmetini yine ilçe ilçe vatandaşın ayağına taşımaya devam edecek.

Bilim ve teknoloji tırı

İlçe ilçe gezen çocuk ve gençlerin yoğun ilgisini gören Bilim ve Teknoloji Tırı’nda; Yenilenebilir enerji kaynakları, manyetik alan, maddenin halleri, motorlar, robotik, 3 boyutlu yazıcılar ve sanal gerçeklik uygulamaları, yapay zeka, izohips, astronot, beyin dalgaları, İha yer istasyonu, Hologram teknolojileri bulunuyor.