Kepez Belediyesi’nin gezici kanser ve göz tarama hizmeti veren Mobil Sağlık Merkezi ile çocuk ve gençlere bilim taşıyan Bilim ve Teknoloji Tırı, Elmalı’da hizmet veriyor.

Kepez Belediyesi, Antalya’nın dört bir tarafına sağlık ve kültür hizmeti taşımaya devam ediyor. Kepez Belediyesi’nin gezici kanser tarama ve göz tarama hizmeti veren Mobil Sağlık Merkezi ile çocuklara bilim aşılayan Bilim ve Teknoloji Tırı, Elmalı’da hizmet veriyor. Kepez Belediyesi, Elmalı Güreş Sahası yanında iki gün boyunca ilçe sakinlerini sağlık hizmetleri ve bilimle buluşturacak. Gezici Mobil Sağlık Tırı’ndaki göz sağlığı taramasında; göz numara ölçümü ve göz tansiyonu, kanser aramalarında; meme (40-69 yaş), rahim ağzı (30-65 yaş) ve bağırsak kanseri (50-70 yaş) taraması gerçekleştiriliyor. Kepez Belediyesi, adeta bir bilim merkezini içine sığdırdığı Bilim ve Teknoloji Tırı ile Elmalı’nın çocuk ve gençlerini bilim ve teknolojiyle de buluşturdu. Bilim ve Teknoloji Tırı’nda; yenilenebilir enerji kaynakları,manyetik alan, maddenin halleri, motorlar, robotik, 3 boyutlu yazıcılar ve sanal gerçeklik uygulamaları, yapay zeka, izohips, astronot, beyin dalgaları, iha yer istasyonu, hologram teknolojileri bulunuyor.