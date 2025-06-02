Kepez Belediyesi’nin ilçenin 6 noktasında hizmet veren Nasreddin Hoca Kreş ve Gündüz Bakımevlerinde mezuniyet heyecanı yaşandı.

Kepez Belediyesi’ne bağlı Nasreddin Hoca Kreş ve Gündüz Bakımevlerinde 2024-2025 eğitim öğretim yılını tamamlayan minik öğrenciler, düzenlenen mezuniyet törenleriyle kep attı. Yılın ilk mezuniyet töreni cumartesi günü Teomanpaşa, Ahatlı ve Sakarya şubelerinde; pazar günü ise Özgürlük, Varsak ve Erenköy şubelerinde yapıldı. Mezuniyet heyecanı, Erdem Bayazıt Kültür Merkezi’nde düzenlenen gösterilerle taçlandı. Kırmızı beyaz renklerin hakim olduğu mezuniyet töreninde adeta görsel bir şölen yaşandı. Minik mezunlar, halk dansları, modern danslar ve koro performanslarıyla izleyenleri büyüledi. Ailelerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte veliler, çocuklarının sahnedeki performanslarıyla gurur dolu anlar yaşadı.

"Cumhuriyeti bizler kurduk, bizler de yaşatacağız"

Teomanpaşa, Ahatlı ve Sakarya Kreşlerinin mezuniyet törenine katılarak miniklerin heyecanına ortak olan Kepez Belediyesi Başkan Vekili Hasan Sarı, Başkan Mesut Kocagöz’ün selamlarını ileterek başladığı konuşmasında; "Bugün çocuklarımızın yeni bir döneme adım atmasının mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz. Minik yürekleri bizimle birlikte yürüdükleri bu güzel yolculukta siz değerli velilerimizin bizlere verdikleri destek unutulmaz. Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi ‘Cumhuriyeti bizler kurduk’, bizler de yaşatacağız. Yükselecek olan çocuklarımız hayatımızda hem bizlere hem de ülkemize yön verecektir. Cumhuriyet ile kalın, Atatürk ile kalın" dedi.

Kreşlerin mezuniyet törenlerinde duygusal anlar yaşandı

Kepez Belediyesi Başkan Yardımcısı Evrim Yalçın da, pazar günü Özgürlük, Varsak ve Erenköy şubelerinin mezuniyet törenine katılarak, öğrencilerin heyecanına ortak oldu. İlçenin altı farklı noktasında hizmet veren kreşlerin mezuniyet törenlerinde renkli ve duygusal anlar yaşandı.