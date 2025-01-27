Kepez Belediyesi’ne bağlı Nasreddin Hoca Kreş ve Gündüz Bakım Evleri, 2024-2025 eğitim-öğretim yılı ara tatilinde dezenfekte edildi. Çocukların sağlığını korumak amacıyla gerçekleştirilen ilaçlama çalışmaları, kreşlerin tüm şubelerinde kapsamlı bir şekilde uygulandı.

Kepez Belediyesi, 2024-2025 eğitim-öğretim yılı ara tatilinde Nasreddin Hoca Kreş ve Gündüz Bakım Evleri’nin 6 şubesinde dezenfeksiyon çalışması gerçekleştirdi. İlaçlama çalışmaları, kreşlerin tüm şubelerinde uygulandı. Sınıflar, oyun alanları, yemekhaneler ve diğer kullanım alanları önce ilaçlandı. Ardından sınıflar, yemekhaneler, masa ve sandalyeler, oyuncaklar, ortak kullanım alanları titizlikle temizlenerek hijyenik hale getirildi. Kepez Belediyesi’nden yapılan açıklamada, "Ara tatilde yapılan bu çalışmalarla Özgürlük, Teomanpaşa, Sakarya, Erenköy, Ahatlı ve Varsak şubelerindeki çocuklara ve çalışanlara daha sağlıklı ve güvenli bir eğitim ortamı sağlanmış oldu. Kepez Belediyesi’ne bağlı Nasreddin Hoca Kreş ve Gündüz Bakım Evleri, 2024-2025 eğitim yılında toplam 1012 öğrenciyle yeni eğitim yılına merhaba dedi. Teomanpaşa Şubesinde 233, Sakarya Şubesinde 150, Varsak Şubesinde 212, Ahatlı Şubesinde 143, Erenköy Şubesinde 100 ve Özgürlük Şubesinde 174 öğrenci bulunuyor. Kreşlerde çocuklara sabah kahvaltısı, öğle yemeği ve ikindi kahvaltısı olmak üzere üç öğün yemek sunuluyor. Ayrıca, okul öncesi eğitiminin yanı sıra drama, İngilizce, spor, satranç, modern dans ve halk oyunları gibi branş dersleriyle çocukların sosyal ve kültürel gelişimlerine katkı sağlanıyor" denildi.