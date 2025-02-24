Kepez Belediyespor Kulübü Güreş Takımı sporcuları, Antalya Okullararası Gençler ve Yıldız Kızlar Şampiyonası’ndan 2 altın, 2 gümüş ve 3 bronz madalya kazandı.

Döşemealtı Spor Salonu’nda gerçekleştirilen şampiyonada Azime Coşkun ile Ümran Şahin altın madalya kazanarak, bir üst tur olan bölge şampiyonasına katılma hakkı elde etti. Kepezli Fatmagül Şirin ve Elif Betül Özkan gümüş madalya, Mediha Su Üstünmet, Hira Yat ile Özen Naz Duman bronz madalyayı hak etti. Altyapıya bu sezon 15 kız öğrencinin daha katıldığını belirten antrenör Meral Kaya, gelecekte kızlar kategorisinde iddialı olacaklarını söyledi.