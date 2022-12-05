Kepez Belediyesi Spor Kulübü Kadın Voleybol Takımı, lig arasının son maçı Zirve Gençlik’den final gibi galibiyet elde etti.

Kepez Belediyesi Spor Kulübü Kadın Voleybol Takımı, lig arasının son maçı Zirve Gençlik’den final gibi galibiyet elde etti.

Antalya’nın Voleybol Kadınlar 2. Lig temsilcisi Kepez Belediye, geriden geldiği Zirve Gençlik müsabakasını kazanarak ikinci yarıya galibiyetle başlayacak. Grubunda 5 puan ile önünde olduğu Zirve Gençlik ile ilk yarının son karşılaşmasını oynayan Kepez’in sultanları, puan farkını açmanın mutluluğunu yaşadı. Ligde kalmak açısından en önemli karşılaşmayı ön sıradan izleyen Kepez Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Hakan Çatal ve Voleybol Şube Sorumlusu Kürşat Altıntaş, altyapı sporcuları ile birlikte tezahüratlarını hiç eksik etmedi. DİZEL MOTOR GİBİLER Turgut Özal Spor Salonu’ndaki maçın başında birçok bireysel hata yapan Kepezli kızlar, 20-25 skorla biten ilk seti kaybetti. Ardından 25-21, 25-23 ve 25-20 skorlarla set vermeden karşılaşmayı tamamlayan sultanlar, aldıkları son sayının ardından büyük bir galibiyet sevinci yaşadı. Maç boyunca sürekli kendilerini destekleyen altyapı oyuncuları ve ardından ailelerinin olduğu tribüne giderek alkışlarıyla teşekkür eden takımın Başantrenörü Koray Turgut, ilk yarıyı galibiyetle bitiren oyuncularını tebrik etti. Puan olarak bir alttaki rakipleriyle puan farkını açmanın rahatlığını yaşadıklarını söyleyen Turgut, ‘Bu bizim için iyi oldu. İkinci setten sonra seyircinin de desteğiyle maçı kazandık. Bizim takım sürekli ilk setleri fazla bireysel hata yaparak kaybediyor. Biraz dizel motor gibi maça geç ısınıyorlar. İkinci sete daha hızlı başlıyorlar’ diye konuştu.