Kepez Belediyespor Kulübü Judo Takımı, aralık ayından itibaren başlayacak şampiyona ve turnuvalara hazırlanıyor.

Yaklaşık 40 sporcusu olan Kepez Belediyespor Kulübü Judo Takımı, aralık ayında düzenlenecek şampiyona ve turnuvalar için çalışıyor. Kepez Çok Amaçlı Spor Salonu’nda haftada 5 gün antrenman yapan Kepezli gençler, son hazırlıklarını yapıyor.

“Yeni sporcu gelmesi için görüşmeler yapıyoruz”

Aralık ayında ortaokullar arası, ocak ayından itibaren ise küçükler, gençler ve büyükler Türkiye şampiyonalarının takvime alınması üzerine, teknik geliştirme antrenmanlarına hız verildi. Bu sporun rakibi kaba kuvvet kullanmadan, zeka yoluyla alt etmek olduğunu hatırlatan antrenör Canan Adıgüzel Sezgin, “Takımımız başarı sağladıkça yeni katılımlar gerçekleşiyor. Grup halinde yeni sporcu gelmesi için çeşitli görüşmeler yapıyoruz” dedi.