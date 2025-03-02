Kepez Belediyesi, on bir ayın sultanı Ramazan ayının ilk iftarını, Teomanpaşa Mahallesi kapalı pazar alanında gerçekleştirdi. Ramazan’ın ilk iftarında ilçe sakinleriyle bir araya gelen Başkan Mesut Kocagöz, misafirlerine yemek servisini de kendi elleriyle yaptı.

Kepez Belediyesi, Ramazan ayında ilçenin 68 mahallesinde her gün farklı bir nokta da vatandaşlara iftar yemeği verecek. Bu kapsamda, on bir ayın sultanı Ramazan ayının ilk iftarı, Teomanpaşa Mahallesi kapalı Pazar alanında düzenlendi. Teomanpaşa ve Düdenbaşı Mahallesi sakinlerinin yoğun katılım gösterdiği iftar programında, birlik ve beraberlik ruhu ön plana çıktı. Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, Ramazan’ın ilk iftarını ilçe sakinleriyle birlikte açtı. İftar sofralarını tek tek gezerek vatandaşlarla sohbet eden Başkan Kocagöz, mahalle halkına "hoş geldiniz" dileklerini iletti. Yaşlıların ellerinden öperek hayır dualarını alan Kocagöz, çocuklarla da yakından ilgilenerek neşeli sohbetler gerçekleştirdi. Başkan Kocagöz, iftar misafirlerine yemek servisi yaparak "Afiyet olsun" dileklerinde bulundu.

"Kepez’in emrindeyiz"

Lokmaların paylaşıldığı iftar yemeğinde mahalle sakinlerine konuşan Başkan Kocagöz, "Tuttuğunuz oruçlar kabul olsun" dedi. 31 Mart 2024 seçimlerini hatırlatarak konuşmasını sürdüren Başkan Kocagöz, "Geçen yıl bu zamanlar bize güvenin ve bize inanın dedik. Ve sizlere mahcup olmadık. 9 aydır bir yandan kalan yüklü borçları ödüyoruz. Bir yandan da Kepez’i artık su basmıyor. Teomanpaşa’yı bu sefer su basmadı. Bir yandan yatırımlarımızı yapıyoruz. Kepez’i bir sosyal, kültürel, spor, sanat şehri yapmaya gayret ediyoruz. Sizlerin her şeyin en iyisine layık olduğunuzun bilinciyle gece gündüz çalışıyoruz, çalışacağız" diye konuştu.

Ramazan ayının paylaşmak ayı olduğunu vurgulayan Başkan Kocagöz, "Ramazan ayı birlik demek, beraberlik demektir. Ramazan ayının ilk günü herkes ailesi ile beraber olur. İşte! Burada da bizim kocaman bir ailemiz var. Biz, her zaman Kepez’in emrindeyiz" dedi.

Teomanpaşa Mahallesi kapalı pazar alanında düzenlenen iftar yemeğine CHP Kepez İlçe Başkanı Gökhan Ölmez, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kepez’de her gün iftar yemeği

Kepez Belediyesi, Ramazan ayı boyunca ilçenin 68 mahallesini kapsayan geniş çaplı iftar yemekleri düzenleyecek. Ramazan sofralarının bir sonraki durağı, Kepez Mahallesi Kapalı Pazar Alanı olacak. İftar yemekleri, 3 Mart’ta Kanal Mahallesi, 4 Mart’ta Yenidoğan Mahallesi, 5 Mart’ta Çamlıbel Mahallesi, 6 Mart’ta Altınova Mahallesi ve 7 Mart’ta Kirişçiler Mahallesi Kapalı Pazar Alanı’nda devam edecek.