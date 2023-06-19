Alanya’da düzenlenen Kulüplü Minikler Türkiye Şampiyonası ile Ramazan Demirci Açık Alan Turnuvası’nda tüm maçları kazanan Kepez’in hentbolcuları, üst üste ikinci kez kupaları kaldırdı.

Kepez Belediyesi Spor Kulübü Hentbol Takımı, geçen yıl olduğu gibi bu yılda şampiyonluklara doymuyor. Alanya’da düzenlenen Kulüplü Minikler Türkiye Şampiyonası ile 28. Ramazan Demirci Açık Alan Turnuvası’nda tüm maçları kazanan Kepez’in hentbolcuları, üst üste ikinci kez kupaları kaldırdı. Türkiye Hentbol Federasyonu, Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Alanya Belediyesi işbirliğinde düzenlenen şampiyonaya katılan 42 kız ve erkek takımı, Atatürk Spor Salonu ve 75. Yıl Spor Salonu’nda oynadı.

Bu sezon 28’inci kez düzenlenen Ramazan Demirci Açık Alan Turnuvası’na katılan 82 takım ise, Milli Egemenlik Stadyumu yanında kurulan sahada maçlarını yaptı. Her iki kupaya da talip olan Başantrenör Sertan Sarpaş’ın öğrencileri, Kepez’in spor tarihine altın harflerle not düştü. Sporcularıyla gurur duyduğunu vurgulayan Sarpaş, “Öğrencilerimi gelecekte milli forma terletirken görmek istiyorum. Benim için en büyük mutluluk, sporcularımın kendilerine güzel bir gelecek hazırlaması olacak” dedi.