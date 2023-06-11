Kepez Belediyesi Spor Kulübü güreşçileri, Antalya U15 Antalya Birinciliği müsabakalarından 6 altın, 2 bronz madalya kazandı.
Döşemealtı Spor Salonunda gerçekleştirilen Antalya U15 Antalya Birinciliği müsabakalarından Kepez Belediyesi Spor Kulübü güreşçileri, 6 altın, 2 bronz madalya kazandı. Güreş takımı antrenörü Meral Kaya, pandemi sürecinden sonra hızla gelen bu başarıların kendilerini gururlandırdığını söyledi.
Antrenör Kaya, “Geleceğin pehlivanlarıyla gurur duyuyoruz. Antalya’nın güreş sporuna olan ilgisini biliyoruz. Gelecekte daha büyük başarılara imza atacağımıza inanıyoruz ”dedi.