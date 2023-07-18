Kepez Belediyesi Spor Kulübü voleybolcularıdnan Şevval Budama, tam burslu olarak İzmir Gelişim Koleji’ne transfer oldu.

Sporcularını kendisi yetiştiren Kepez Belediyesi Spor Kulübü, bireysel branşlarda olduğu gibi takım sporlarında da oyuncularını başka şehirlere ya da üst lig takımlarına transfer etmeye devam ediyor. Bunun son örneklerinden voleybol takımının pasörü Şevval Budama, İzmir Gelişim Koleji’nden tam burs teklifine ‘evet’ dedi. Kepez’de 6 yıldır oynayan ve 2’inci Lig’de mücadele veren A Takımına kadar yükselen 16 yaşındaki ve 1.78 boyundaki Budama, İzmir’de de aynı ligde ter dökecek. İzmir teklifine çok sevindiğini belirten Budama, ‘Artık bir şekilde çıkmak lazım, burası önümü açacak. Beni yetiştiren tüm antrenörlerime teşekkür ederim’ dedi.

"Aile desteği önemli"

Aynı zamanda kulüpte tenis antrenörlüğü yapmış olan beden eğitimi öğretmeni baba Sinan Budama, kızının en büyük destekçisi durumundayer alıyor. Büyük düşünmek için büyük adımlar atmak gerektiğini belirten baba Budama, “Kızım adımını attı, inşallah başarır ve onu daha iyi yerlerde görürüm “dedi.

Çocuk yaşta tanıştığı sporcusunun güzel bir adım attığını belirten voleybol başantrenörü Koray Turgut, basamakları çıkmaya devam edeceğine inandığını söyledi. Bu ve benzer transferlerin takımı motive ettiğini belirten Turgut, “Şevval ve babası gibi düşünen çok yok. Üniversite sınavları gelince tüm emeklerini çöpe atabiliyorlar. Aile desteği belli bir noktada tıkanabiliyor. Şevval’in hem annesi hem babası spordan geldiği için çok şanslı. Bu imkana sahip olan oyuncu az. Sultanlar liginde ve birinci liglerde oynayan sporcularımız bizi gururlandırıyor” diye konuştu.