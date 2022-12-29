Voleybol Gelişim Ligi’ne hazırlanan Kepez Belediyesi Spor Kulübü’nün voleybol B Takımı, antrenmanlara hız verdi

Voleybol Gelişim Ligi’ne hazırlanan Kepez Belediyesi Spor Kulübü’nün voleybol B Takımı, antrenmanlara hız verdi

Kepez Belediyesi Spor Kulübü’nün Voleybol B Takımı, Şubat ayında başlayacak Gelişim Ligi’nde Antalya şampiyonluğu hedefliyor. Bayan voleybol altyapısında zenginlik yaşayan kulübün 2005 ve 2007 doğumlu sporcuları, 4,5 aydır lige hazırlanıyor. Geçen sezon ilk 4’e giren takım, bu sezonda grubundan çıkarak şampiyonluğu hedefliyor. Antrenman yaptıkları Turgut Özal Spor Salonu’nda hafta sonları da çalışmaya başlayan takım, aralarında forma bulma mücadelesi veriyor. Alttan gelen oyuncu fazla olduğunu belirten antrenör Aziz Yığ, “Yıldız grubuna ağırlık vererek takım oluşturuldu. Çalışmalarda oldukça istekli olan takımıma güveniyorum” dedi.