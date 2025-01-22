Kepez Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, 1. Lig’deki ilk sezonunda büyük bir başarıya imza atarak Süper Lig’e yükselmek için play-off turu oynamaya hak kazandı.

Kastamonu Dinamik Spor Kulübü’nü 38-26 gibi farklı bir skorla mağlup eden Kepez’in genç yıldızları, yaşları ve deneyimlerine rağmen büyük takımları geride bırakmayı başardı. Yaşları 15 ile 16 arasında değişen genç hentbolcular, geçen sezon 2. Lig’de şampiyonluk yaşayarak 1. Lig’e yükselmişti. Bu sezon ise ilk kez mücadele ettikleri 1. Lig’de sergiledikleri üstün performansla Süper Lig’e bir adım daha yaklaştı.

Antrenör Sertan Sarpaş, oyuncularının küçük yaşlarına rağmen büyük başarılara imza attığını belirterek, "Geçen sezon altyapı takımlarımızla Antalya şampiyonlukları, Türkiye şampiyonlukları ve özel turnuva zaferleri yaşadık. Bu yıl da aynı azimle çalışarak play-off’lara yükselmeyi başardık. Bu başarıyı Kepez Belediye Başkanımız Mesut Kocagöz’e armağan ediyoruz" dedi.

Kupalarla dolu bir geçmiş

Geçen sezon küçükler ve yıldız takımlar düzeyinde Antalya şampiyonlukları yaşayan ekip, kulüplü küçük kızlar Türkiye şampiyonluğu, yıldız kızlar üçüncülüğü ve özel bir turnuvada Türkiye şampiyonluğu gibi önemli başarılar elde etmişti. Okullu yıldız kızlar kategorisinde de Türkiye şampiyonu olan takım, altyapıdan gelen gücüyle kupalara doymayan bir ekip olarak dikkat çekiyor.