Kepez Belediyespor Voleybol Takımı’na transfer olan 25 yaşındaki Reyhan Berivan Dosay, takımın 2. Lig deneyimi olmayan oyuncularına ablalık yapıyor.

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Kadınlar 2. Lig’de mücadele eden Kepez Belediyespor Kulübü’ne transfer olan 25 yaşındaki Reyhan Berivan Dosay, altyapıdan gelen takım arkadaşlarına ablalık yapıyor. Ankara İlbank Spor Kulübü altyapısından yetişerek BESYO eğitimi için Antalya’ya gelen Dosay, smaçör mevkisindeki açığı kapatmak için Kepez’e geldi. Yaşları 16 ile 18 arasında değişen Kepez’in altyapı oyuncularına destek olan Dosay, geriye düşülen maçlarda soğukkanlı kalmayı öğretiyor. Genç oyuncuların kapasitelerini ortaya koymalarında önemli etken olan sporcu, sezon sonuna kadar Kepez’de oynayacak.