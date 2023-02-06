Kepez Belediyesi, Kahramanmaraş’ta 7.4 büyüklüğünde yaşanan ve 10 ilin etkilendiği deprem bölgesindeki arama kurtarma ve yardım çalışmalarına destek olmak amacıyla bünyesindeki iş makinelerini, arazi ve sağlık araçları ile sağlık ve arama kurtarma ekiplerini bölgeye gönderdi. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, AFAD emrinde çalışacak belediye ekiplerini yol açıklığı, güç ve kuvvet dilekleriyle bölgeye uğurladı.

Kepez Belediyesi, Kahramanmaraş’ta 7.4 büyüklüğünde yaşanan ve 10 ilin etkilendiği deprem bölgesindeki arama kurtarma ve yardım çalışmalarına destek olmak amacıyla bünyesindeki iş makinelerini, arazi ve sağlık araçları ile sağlık ve arama kurtarma ekiplerini bölgeye gönderdi. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, AFAD emrinde çalışacak belediye ekiplerini yol açıklığı, güç ve kuvvet dilekleriyle bölgeye uğurladı.

Kepez Belediyesi, depremzedeler için başlattığı yardım kampanyasının ardından, arama kurtarma ve yardım çalışmalarına destek olmak amacıyla bölgeye koştu. Kahramanmaraş’ta 7.4 büyüklüğünde yaşanan ve 10 ilin etkilendiği deprem bölgesindeki arama kurtarma ve yardım çalışmalarına destek için bölgeye ekskavatör, 4x4, kamyon, çift kabin arazi araçları transit, tır, sağlık tırı, kepçe, sağlık ekibi ve arama kurtarma ekibi gönderildi. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, belediye ekipleriyle tek tek tokalaşarak, “Allah yolunuzu açık etsin. Rabbim hepimize güç, kuvvet versin” diyerek, dualarla uğurladı.

Kepez arama kurtarma çalışmalarına destek verecek

Bütün Türkiye’ye geçmiş olsun dileklerini ileten Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, “Çok fena bir Pazartesi sabahına uyandık. Cenab-ı Allah daha beterinden korusun. Pazarcık merkezli bu 7.4 şiddetindeki deprem 10 ayrı ilimizde çok büyük tahribatlar meydana getirdi. Türkiye sabah 05.00’dan itibaren çok büyük bir birlik ve beraberlik ruhuyla bambaşka bir dayanışma ve yardımlaşma örneğini de ortaya koydu. Bizde kriz masamızı topladık, arkadaşlarımızla ne yapabileceğimizin kararını verdik. Ne tip yardımlar yapabiliriz onlarla ilgili değerlendirmelerimizi yaptık. Geldiğimiz noktada ekiplerimizi hazırladık. Belediyemizin Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri şuan deprem bölgesine doğru yola çıkıyor. Bu tip afetlerde ilk önce arama ve kurtarma çalışmaları öncelik arz ediyor. Bu sebepten dolayı arama ve kurtarma ekiplerine destek verecek, Kepez Belediyesi Fen İşler Müdürlüğü ve Park Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimiz araç gereçleriyle, iş makineleriyle, deprem bölgesinde arama kurtarma çalışmaları tamamlanana kadar, hayat normale dönene kadar hizmet etmek üzere bölgeye gidiyor“ dedi.

Depremzedeler için yardım kampanyası

Kepez Belediyesi’nin sosyal yardımlarla da alakalı her türlü önlem ve tedbirleri aldığını ve bir yardım kampanyası başlattığını bildiren Başkan Tütüncü, “ Sabah 09.00 itibari ile bir yardım kampanyasını başlattık. Battaniye, ısıtıcı gibi depremzede vatandaşlarımızın ilk etapta ihtiyaç duyacağı insani yardım malzemelerini tedarik edeceğiz. Ve hızlı bir biçimde deprem bölgesine ulaştıracağız: Bunun yanında sağlık ve sosyal yardımla ilgili çalışmaları da arkadaşlarımız organize ettiler. Gezici sağlık aracımız ve sağlık ekiplerimizde bölgede olacaklar. Bölgedeki çalışmalara destek vermek amacıyla onlarda görevlerini en iyi şekilde yerine getirecekler. Yaşadığımız sıkıntılar, güçlükler, zorluklar ne kadar büyük olursa olsun; Türk milletinin yardımlaşma duyguları, dayanışma anlayışı böyle zor durumlarda birbirine kenetlenme geleneği her türlü zorluğu güçlüğü yenecektir. Bizde Kepez Belediyesi olarak yaraları sarmak için bölgede olacağız. Bu tip faaliyetler devletimizin eliyle AFAD tarafından koordine ediliyor. Ekiplerimiz AFAD emrinde çalışacaklar. Arkadaşlarımıza yol açıklığı diliyorum. Onları dualarla Kepez’den uğurluyoruz“ diye konuştu.