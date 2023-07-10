Kepez Belediyesi Spor Kulübü’nün yaz spor okulları açılışını yapan Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, spor okulu öğrencileri için yaz boyunca eğlenceli ve öğretici geziler düzenleyeceklerini müjdeledi.

Çocuk ve gençleri yaz tatilinde spor disiplini ile tanıştıracak kurslar düzenleyen Kepez Belediyesi Spor Kulübü, 9 branştaki eğitim sezonunu Turgut Özal Spor Salonu’ndaki tören ile başlattı. Yüzme, futbol, basketbol, voleybol, tenis, okçuluk, tekvando, güreş ve jimnastik antrenörlerinin altyapılarına kazandırmak için aynı zamanda yetenek taraması olan kursların açılışında, formalarını teslim alan öğrencilere sihirbazlık gösterisi sunuldu.

Eğlenceli geziler

Açılışa katılan Kepez Belediyesi Başkanı Hakan Tütüncü, hatıra fotoğrafı çektirmek isteyen sporcu adayları ve velilerinin yoğun ilgisini gördü. Bu sezon 15’ncisini başlattıkları yaz spor okullarıyla gönülden gönüle güzel bir yolculuk başlattıklarını belirten Başkan Tütüncü, “En güzel saha, salon ve havuzlarda spor yapacaksınız. Bunun yanında Antalya Bilim Merkezi’nde atölye çalışmaları, Anadolu Oyuncak Müzesi, Antalya Atatürk Stadyumu ve tekne gezileri, gerçek bir uçağa binme gibi deneyimler yaşatacağımız eğlenceli, öğretici bir program hazırladık. Güzel bir tatil geçirmenizi ve iyi bir enerjiyle okullarınıza geri dönmenizi istiyoruz” diye konuştu.

5 tesiste spora başlangıç

Katılımın 4 bin 500’e yaklaştığı spor dersleri, Adnan Menderes Tam Olimpik Yüzme Havuzu, Karşıyaka Sentetik Saha, Turgut Özal Spor Salonu, Kepez Çok Amaçlı Spor Salonu ve kulüp binasında gerçekleştiriliyor. Sporcu adayları ve velilerinin memnun kalması için her türlü önlemi aldıklarını açıklayan Kulüp Başkanı Hakan Çatal, “Antrenörlerimiz yetenek vaat eden çocuklarımızı altyapı takımlarına davet edecek. Bu takımlarda düzenli antrenman yapan öğrencilerimiz ise, kulübün lisanslı sporcuları olmaya aday” dedi.