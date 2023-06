Kepez Belediyesi, bölgede atıl halde iken tarıma kazandırarak ekim yaptığı Antalya Orman Çiftliği’nde 3’üncü sezon buğday hasadına başladı.

Kepez Belediyesi’nin tarımsal üretime dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla Kirişçiler Mahallesi’nde kurduğu Antalya Orman Çiftliği’nin bereketli topraklarında hasat sevinci yaşanıyor. Antalya Orman Çiftliği’nde bir önceki hasattan elde edilen ve Kasım ayında toprakla buluşturulan 2 ton ekmeklik buğdayın hasadı başladı. Günün ilk ışıklarıyla Antalya Orman Çiftliğine giren biçerdöverler, olgunlaşan buğday başaklarını biçti. Hasat edilen buğdaylar kamyonlarla buğday ambarlarına taşındı.

“Biz ülkemizin geleceğinin tarımda olduğunu biliyoruz”

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, buğday tarlalarına verdikleri emeğin karşılığını bereket olarak aldıklarını söyledi. Atıl haldeki bir alanı Antalya Orman Çiftliği kimliğiyle tarıma kazandırdıklarını belirten Başkan Tütüncü, “Biz ülkemizin geleceğinin tarımda olduğunu biliyoruz. Ve bunun içinde atıl haldeki bu alanı tarım arazine dönüştürdük. Yaz mevsimi, kış mevsimi demeden Antalya Orman Çiftliğinin bereketli topraklarında farklı ürünler yetiştiriyoruz. Tarıma dayalı yapılan her çalışmanın son derece önemli olduğunun altını çizmek isterim. Antalya Orman Çiftliği’ndeki her hasat yüzümüzü güldürüyor. Bugüne kadar elde ettiğimiz her hasadı hemşehrilerimizle, hasat zamanı tarlası yanan çiftçilerimizle paylaştık ve onlarında yüzlerini güldürdük. Tarıma artan bir ilgiyle, destekle farklı bir bakış açısını Kepez’de geliştirmeye, bunu da örnek bir belediyecilik faaliyetine dönüştürmeye devam edeceğiz” dedi.