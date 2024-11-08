Kepez Belediyesi çatısı altında hizmet veren Antalya Bilim Merkezi’nin Bilim ve Teknoloji Tırı, Serik Bilim Festivali’nde yerini aldı.

TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri programı kapsamında hayata geçirilen 3. Serik Bilim Festivali kapılarını ziyaretçilere açtı. Kepez Belediyesi’nin Bilim ve Teknoloji Tırı da, gençlere bilim aşılamak için Serik Bilim Festivali’nde yerini aldı. Bilimsel ve teknolojik deneyimlerin paylaşıldığı Bilim ve Teknoloji Tırı, Bilim Fest ziyaretçilerinden yoğun ilgi gördü. Yenilebilir enerji kaynakları, manyetik alan, maddenin halleri, motorlar, robotik, 3 boyutlu yazıcılar, yapay zeka, izohips, astronot, beyin dalgaları, İHA yer istasyonu ve hologram teknoloji sistemlerinin yer aldığı içinde adeta bir bilim merkezi barındıran Bilim ve Teknoloji Tırı, ziyaretçilerden tam not aldı.

Serik Bilim Festivali’nde 60 atölye, 300 etkinlik, güneş gözlemleri, bilim otobüsü, sportif faaliyetler, gökyüzü gözlemi ve benzeri birçok alanda etkinlikler yapılıyor.