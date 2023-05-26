Kepez Belediyesi’nin 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı’nda Antalya’nın çocuk ve gençlerine armağan ettiği ‘Bilim Teknoloji Tırı’nın ilk durağı Fatma Parıltı Ortaokulu oldu. Öğrenciler, Türkiye’nin ilk ve tek Bilim Teknoloji Tırı ile beraber 10 bin kitabın yer aldığı gezici kütüphane OKUBÜS ve milli gurur Togg’la tanıştı.

Türkiye’nin ilk ve tek Bilim Teknoloji Tırı, çocuk ve gençlere bilim taşıyor. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü’nün, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı’nda Antalya’nın çocuk ve gençlerine armağan ettiği ‘Bilim Teknoloji Tırı’nın ilk durağı Fatma Parıltı Ortaokulu oldu. Kepez Belediyesi’nin 10 bin kitapla yola çıkan OKUBÜS ve ülkemizin milli gururu Togg’da Fatma Parıltı Ortaokulu bahçesinde öğrencilerin ve vatandaşların ziyaretine açıldı. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü de, öğrencilerin Bilim Teknoloji Tırı, OKUBÜS ve milli gurur Togg’la tanışma mutluluklarına ortak oldu. Bilim Teknoloji Tırı’nın bilim seferine Fatma Parıltı Ortaokulu’ndan başladığını bildiren Başkan Tütüncü, “Bu tırın içerisinde bilim var, teknoloji var, gelecek var.” dedi.

Öğrencilere kitap okuyup okumadıklarını da soran Başkan Tütüncü, “Bugün içinde 10.000 kitap bulunan gezici kütüphanemiz OKUBÜS’Ü de sizlere getirdik. Kitapların sevgi dolu dünyası sizleri bekliyor.” diye konuştu.

Milli gurur TOGG

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Fatma Parıltı Ortaokulu’na geldiği milli gururumuz Togg’u göstererek, “O otomobili kimler yaptı biliyormusunuz? O otomobili Türkler yaptı. O otomobili biz yaptık. O otomobil Türkiye’nin otomobiliO otomobili yapan aslında bu ülkenin gençleri O otomobilin nasıl yapıldığını sizlere bu bilim tırının içerisinde öğretiyoruz. O yazılımların İHA’larda, SİHA’larda nasıl kullanıldığını bu tırın içerisinde sizlere öğretiyoruz.” dedi.

Öğrencilere, “Aranızda bilim insanı olmak isteyen var mı? diye soran Başkan Tütüncü, bilim insanı olmak isteyenler için Dokumapark’ta Türkiye’nin en büyük Bilim Merkezi’nin bulunduğunu söyledi. Başkan Tütüncü, bürokratlarından planlama yapılarak Fatma Parıltı Ortaokulu öğrencilerinin Antalya Bilim Merkezi’nde misafir edilmesini istedi. Kepez’de 21 tane kütüphane olduğunu da bildiren Başkan Hakan Tütüncü, “ Antalya Bilim Merkezi’ne geldiğinizde bu kütüphaneleri de görme imkanına sahip olacaksınız. Eğer kitap okumak istiyorsanız da o kütüphaneleri kullanarak en güzel şekilde kitaplara ulaşabilme imkanınızolacak. Sizleri o kütüphanelerimizde de misafir etmek isteriz. Öncelikle gezen kütüphanemiz OKUBÜS’ü görün orada kitap okumanın lezzetini yaşayın.” dedi.