Kepez Belediyesi’nin Dokumapark’ta hizmete açtığı Antalya Bilim Merkezi ve Mobil Bilim Teknoloji Tırı, Kıbrıs’ın ilk bilim festivali ‘Bilimfest Kıbrıs’a katılıyor. Bilimsel ve teknolojik deneyimlerin festival katılımcılarına sunulacağı Kıbrıs’ta, Kepez’in bilim rüzgarı esecek.

Haydar Aliyev Uluslararası Kültür Merkezi ve Azerbaycan -Kıbrıs Dostluk Cemiyeti tarafından Bilim Türkiye işbirliği ile düzenlenen, Kuzey Kıbrıs’ın çocuklara yönelik ilk bilim festivali ‘Bilimfest Kıbrıs’ 10 Temmuz’da başlıyor. 10-12 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek BilimFest Kıbrıs’a Kepez Belediyesi’nin Dokumapark’ta hizmete açtığı Antalya Bilim Merkezi ve Mobil Bilim Teknoloji Tırı da katılacak. Bilim çadırında kurulacak teknoloji stantı ve Mobil Bilim Teknoloji Tırı, bilimsel ve teknolojik deneyimlerini Kıbrıslılarla paylaşacak.