Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülen Sıfır Atık İyi Uygulamaları kapsamında Kepez Belediyesi’nin çalışmaları, iyi uygulama örnekleri arasına alınarak 2 milyon 700 bin TL şartlı nakdi hibe ile ödüllendirildi. Bu hibe ile alınan 2 adet mobil atık toplama aracı Kepez Belediyesi araç filosuna katıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülen Sıfır Atık İyi Uygulamaları kapsamında Kepez Belediyesi’nin projeleri dikkat çekti. Belediyenin başarılı çalışmaları, iyi uygulama örnekleri arasına alınarak hibe ile ödüllendirildi. Bakanlık tarafından sağlanan hibe desteğiyle Kepez Belediyesi, "İsraf Olmasın Mama Olsun" ve "Sera Atıkları Tehdit Değil Toprağa Can Olsun" projelerini daha da güçlendirdi. Bu kapsamda, ilçede atıkların toplanması, taşınması ve ödüllerin dağıtılması için Devlet Malzeme Ofisi (DMO) aracılığıyla iki yeni araç temin edildi. Yeni araçlar, mama üretimi için gerekli malzemelerin toplanmasında, konut, iş yeri ve okullarda yürütülen atık yağ toplama faaliyetlerinde ve sera atıkları taşınmasında kullanılacak. Kepez Belediyesi’nin örnek geri dönüşüm projesi kapsamında, konut ve iş yerlerinden toplanan 6 litre atık yağa karşılık 1 litre temiz yağ, okullarda ise 30 litre atık yağa karşılık 10 litre sıvı sabun veriliyor. Bu sayede çevre bilinci artırılırken, atık yağların doğaya zarar vermesi de engellenmiş oluyor.