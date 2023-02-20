Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, “8 Sahra Mutfağımız, günde 30 bin kişilik sıcak yemek, ekmek ve çeşitli ikramlıklarla depremzede kardeşlerimize hizmet veriyor” dedi.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, “8 Sahra Mutfağımız, günde 30 bin kişilik sıcak yemek, ekmek ve çeşitli ikramlıklarla depremzede kardeşlerimize hizmet veriyor” dedi.

Kepez Belediyesi, Kahramanmaraş merkezli, 10 ilde meydana gelen deprem felaketi sonrası bölgeye kurduğu Sahra Mutfakları ile depremzede vatandaşlarımıza, 24 saat sıcak yemek ikram ediyor. Osmaniye, İskenderun, Elbistan ve Antalya’da misafir edilen depremzedeler için kurulan toplam 8 Sahra Mutfağı’nda günlük 30 bin kişilik yemek pişiyor. Kepez Belediyesi’nin Antalya’daki Sahra Mutfağı’nı gezen Başkan Hakan Tütüncü, yemeklerin pişirilmesinde emeği geçen personele ve katkı koyan hayırseverlere teşekkür etti. Sahra Mutfaklarında depremzedeler için 24 saat boyunca sıcak yemek pişirildiğini bildiren Başkan Tütüncü, asrın felaketinde çok yönlü bir afetle mücadele planlaması gerektiğini, bu çerçevede Kepez Belediyesi olarak, birçok alanda hizmet vermeye gayret ettiklerini söyledi.

“Depremzedelere 24 saat sıcak yemek”

Gerek arama kurtarma çalışmaları, gerek bölgeye yönelik çalışmalar, psikolojik destekler ve sosyal yardımları eş zamanlı olarak, depremzedelere götürmenin gayreti içerisinde olduklarını belirten Başkan Tütüncü, “Kalbimiz, yüreğimiz ilk günden itibaren hep depremzede kardeşlerimizle deprem bölgesinde atıyordu. Bu sebeplerden dolayı orada en çok ihtiyaç duyulan şeylerden birisi sıcak yemek, ekmek ve ikramlıkların vatandaşlarımıza taşınması ve sunulmasıydı. Bununla ilgili olarak 8 adet Sahra Mutfağımız, günde 30 bin kişiye, 24 saat boyunca sıcak yemek, ekmek ve ikramlıklarda bulunuyor. Bu sahra mutfaklarımız deprem döneminin Kepez Belediyesi açısından en önemli çalışmalarından biriydi. Beş yıldızlı otellerde görev yapan aşçılarımız, mesleğinde usta olan aşçılarımız bu mutfaklarda görev aldı. Malzemenin en iyisi, yemeklerin en kalitelisi sıcak sıcak bölgelerde hemşehrilerimize ikram edildi. Bu çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah bu çalışmalarımızı geliştirerek sürdüreceğiz. Emeği geçen bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bu mutfaklara katkı sağlayan hayırseverlerimize gönül dolusu teşekkürlerimi sunuyoruz. Rabbim bir daha bizleri böyle afetlerle karşılaştırmasın” dedi.